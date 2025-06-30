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        Haberler Ekonomi Otomobil Dikkat! UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda - Otomobil Haberleri

        Dikkat! UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda

        Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarını yaptırabilecek. UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 07:38 Güncelleme: 30.06.2025 - 07:38
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        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
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        Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran'ın ilk haftası itibarıyla hizmete alındı.

        Bu kapsamda yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

        Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.

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        Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

        30 HAZİRAN SON GÜN!

        UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

        TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

        7 BİN TL'DEN 140 BİN TL'YE KADAR DEĞİŞEN CEZALAR

        UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

        UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

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        Öte yandan, Türkiye genelindeki 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun UTTS geçiş süreci tamamlandı. Henüz geçişini tamamlamayan istasyonlarda ise UTTS donanım montaj işlemleri devam ederken, ülke çapında yaygın UTTS ağıyla hizmet verilmesi hedefleniyor.

        "UTTS TAKTIRMAYAN KİŞİLERE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANABİLİR"

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknisyen Alperen Kumbasar, uygulama kapsamında TTB montajı gerçekleştirdiklerini belirterek, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

        Kumbasar, UTTS taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabileceğini vurgulayarak, vatandaşların 30 Haziran'a kadar istasyonlara kodlarıyla gelerek montajlarını tamamlaması gerektiğini dile getirdi.

        Vatandaşların 30 Haziran'dan sonra eğer montajlarını tamamlamazlarsa 1 Temmuz'dan itibaren fişlerini kullanamayacağını aktaran Kumbasar, UTTS montajı yapacak vatandaşların "utts.gov.tr" üzerinden araçlarını kaydettirmeleri gerektiğini ve alınacak QR kod veya montaj bilgileriyle montaj sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştirileceğini anlattı.

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        UTTS internet sitesinde vatandaşların araç kayıt esnasında gerekli bütün bilgileri eksiksiz şekilde girmesi gerektiğini vurgulayan Kumbasar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gelen QR kod veya montaj bilgisiyle istasyonlara geliyor. Gerekli personellerle de montajı tamamlıyor. Biz, taktığımız UTTS cihazını pompaya yaklaştırdığımız zaman pompadaki iletişim cihazı makinemizi ve UTTS'yi görüyor. Ardından iletişim kutusuyla da bütün veriler aktarılıyor. Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu. UTTS taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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