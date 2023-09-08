Dikkati faciayı önledi! Kafile son anda kurtuldu

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Beyazıt Meydanı'nda, temmuz ayında bir ağaç devrilmiş turistler kaçarak kurtulmuş ağacın altında kalan turist rehberi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyazıt Meydanı'nda devrilen ağacın altında kalan rehber arkadaşının felç kalma tehlikesi geçirdiğini belirten turist rehberi İskender Us, "O arkadaşımız hakkında bilgi aldık. Baya kötü haldeydi hastanedeydi. Galiba gruptan birkaç kişi üzerine de düştü bir şeyler. Tam dal arkadaşımızın üstüne düştü felç kalma tehlikesi vardı arkadaşımızda. Maalesef burada bazı eski ağaçlar var, kuruyan dalları var. Yani bunlar belki kontrol altına alınsa ya da bakılsa bir kontrol edilse daha iyi olabilir. Mesela Topkapı Sarayı'nın içinde de bazı ağaçlar var kuruyan dalları falan. Çınarlar var yani yüz, iki yüz, üç yüz senelik çınarlar var. İşte kestane ağaçları var. Bunlar bakılsa sürekli kontrol edilse en azından turistleri korumak adına. Çünkü burası kalabalık bir yer binlerce insan geziyor. Turistlerle beraber rehberler geziyor falan derken çalışanlar var. Bunların korunması adına çok önemli olur diye düşünüyorum. Belediyenin gelip arada sırada kontrol etmesi güzel olur diye düşünüyorum" dedi.