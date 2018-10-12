Bir İtalyan lüks giyim markası Türkiye'deki ilk mağazasını açmasının onuruna, bir mekanda cemiyet ve magazin dünyası yoğun ilgi gösterdiği bir parti verdi. Gerçekleştirilen davete, Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Sinem Yıldırım, Emre Ziyal, Dilek Birgen, Emre Kızılırmak, Akasya Asıltürkmen ve Ayşe Tolga gibi isimler katıldı. 'Çukur' dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Miss Turkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in estetikli çıkması hakkında yorum yaptı
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Bir İtalyan lüks giyim markası Türkiye'deki ilk mağazasını açmasının onuruna, bir mekanda cemiyet ve magazin dünyası yoğun ilgi gösterdiği bir parti verdi.
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Gerçekleştirilen davete, Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Sinem Yıldırım, Emre Ziyal, Dilek Birgen, Emre Kızılırmak, Akasya Asıltürkmen ve Ayşe Tolga gibi isimler katıldı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, etkinlikte gerçekleştirilen 2018-19 Sonbahar-Kış Erkek koleksiyonu defilesi, konuklardan tam not aldı.
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DJ kabininde Doğuş Çabakçor ve Doğa Çabakçor'un yer aldığı davette, konuklar gecenin ilk saatlerine kadar eğlendi.
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"ESTETİK OLABİLİR"
Davete katılan Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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'Çukur' dizisinde rol alan Dilan Çiçek, "Dizimiz yeni sezona bomba gibi giriş yaptı, biz çok memnumuz" dedi. Bir yıldır aşk yaşayan ve örnek çiftler arasında yer alan ikili, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, biz çok mutluyuz" dedi.
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Miss Turkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in estetikli çıkması hakkında yorumu merak edilen güzel oyuncu, "Bence olabilir, yani çokta yorum yapmak istemiyorum" dedi.
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