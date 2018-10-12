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'Çukur' dizisinde rol alan Dilan Çiçek, "Dizimiz yeni sezona bomba gibi giriş yaptı, biz çok memnumuz" dedi. Bir yıldır aşk yaşayan ve örnek çiftler arasında yer alan ikili, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, biz çok mutluyuz" dedi.