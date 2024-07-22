Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan MASAK raporunun ardından, "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi.