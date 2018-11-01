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Sadece Loris değil Türkiye’den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.