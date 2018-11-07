Diriliş Ertuğrul Dragos kimdir? Diriliş Ertuğrul İlker Aksum kimdir? Poyraz Karayel dizisinde rol alarak büyük başarı sağlayan İlker Aksum, şimdi de TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Dragos karakterini canlandırıyor.
İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul Dragos kimdir? Diriliş Ertuğrul İlker Aksum kimdir? İşte detaylar...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL DRAGOS KİMDİR?
Diriliş Ertuğrul dizisinde Dragos karakterini oynayan Dragos ve Ertuğrul Bey'in baş düşmanı. Başarılı oyuncu İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda kritik rollerden birini canlandıracak. İlker Aksum'un oynadığı Dragos karakteri Türkler'in yeni düşmanı olacak ve içerden bilgi sızdıracak.
İLKER AKSUM KİMDİR?
İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.
1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.
İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu. Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.
İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar gibi isimler ile çok eski arkadaştır. 07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.
İLKER AKSUM'UN FİLMOGRAFİSİ
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