Diriliş Ertuğrul son bölümü izlenmesinin hemen ardından Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta olduğu gibi bu çarşamba da damgasını vuran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde, Alıncak Oba'ya baskın düzenliyor. Ertuğrul ise harekete geçiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 137. BÖLÜM FRAGMANI



Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı da yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?