Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Yeni sezon öncesi izleyiciler dizinin yayınlanacağı tarihle ilgili bir açıklama bekliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat sevilen dizi geçtiğimiz sezonu Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği öngörülüyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı… Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak? Soruların cevabı yeni sezonda... Söylentilere göre yeni sezonda Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman bey ön planda olacak ve onun yaşadıkları izleyicilere sunulacak.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN TARİHTEKİ ÖLÜMÜ
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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