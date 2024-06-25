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        Haberler Yaşam Diş taşından kurtulmanın ve önüne geçmenin yolları nelerdir?

        Diş taşından kurtulmanın ve önüne geçmenin yolları nelerdir?

        Diş sağlığınızın genel sağlığınız üzerindeki etkisi yadsınamaz. Parlak ve sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu, düzenli bakım ve doğru yöntemlerden geçer. Diş taşları, hem estetik açıdan rahatsız edici hem de ağız sağlığına zarar verici olabilir. İşte, diş taşlarından kurtulmanın ve onların oluşumunu önlemenin etkili yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:00
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        Gülüşünüzün güzelliğini ve sağlığını korumak, ağız bakımınızla başlar. Diş taşları, ağız hijyeninizi tehdit eden başlıca sorunlardan biridir. Bu sorunu önlemek ve dişlerinizi hiç olmadığı kadar sağlıklı tutmak için izleyebileceğiniz çeşitli yöntemler mevcut. Diş taşlarından kurtulmanın ve onları önlemenin en etkili yollarını sizler için derledik. İşte detaylar...

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        1. GÜNDE İKİ KERE FIRÇALAMAK

        Dişlerinizdeki plağı gidermek ve böylece diş taşı oluşumunu önlemek için, dişlerinizi fırçalamak önemlidir. Plağı ve diş taşını önlemek için dişlerinizi günde iki kez fırçalamanız tavsiye edilir.

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        2. HER GÜN DİŞ İPİ KULLANIN

        Dişlerinizin arasında biriken yiyecek artıklarını temizlemezseniz orada diş taşı oluşabilir. Günde bir kez diş ipi kullanarak, plağa ve diş taşına yol açan maddeleri yok edebilirsiniz.

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        3. AĞIZ YIKAMA SUYU KULLANIN

        Dişlerdeki plağı gidermeye yardım etmek için formüle edilmiş bazı ağız yıkama suları vardır. Bunlar genellikle plağı gevşetmeye yardımcı olur, böylece dişlerini fırçalamanız ve diş ipi kullanmanız daha etkili olur. Diş fırçalama ve diş ipi kullanmayla birlikte bu ağız yıkama sularından birini günde bir kez kullanmanız, diş sağlığınızı iyileştirebilir ve diş taşını önleyebilir.

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        4. DİŞLER İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

        Plak birikimini engellemek için, oluşumunu teşvik eden şeyleri yemekten kaçınmalısınız. Bunların arasında, şekerleme, meşrubat ve ekmek gibi şekerli ve nişastalı gıdalar vardır.

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        5. DOĞRU FIRÇA SEÇİMİ

        Plağı gidermek ve diş taşını önlemek istiyorsanız etkili bir diş fırçası kullanman gerekir. Plağı gidermek ama diş etleriyle diş minesine zarar vermemek için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanmanız önemlidir.

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        6. DİŞİNİZİ 45 DERECELİK KISA DARBELERLE FIRÇALAYIN

        Diş etinizin altında kalan plağı temizlemek için diş fırçanızı doğru bir açıyla tutmalısınız. Diş fırçanızı 45 derecelik bir açıyla tuttuğunuzda, fırçanın kıllarının bir kısmı diş etinin altına girecektir.

        Kaynak: WikiHow

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