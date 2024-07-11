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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: "Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: "Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa soykırımı hakkında yaptığı paylaşımda "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:52
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        "Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor." ifadesini kullandı.

        Bakan Fidan, 29 yıl önce Sırplarca yapılan Srebrenitsa soykırımı hakkında X hesabından paylaşım yaptı. 29 yıl önce dünyanın gözü önünde bir halkın katledildiğini hatırlatan Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

        "29 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında bir halk katledildi. Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor. 'Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın' şuuruyla ülkemizde her yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edeceğiz. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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        #Srebrenitsa soykırımı
        #hakan fidan
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