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        Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 11 il müftülüğüne atama

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 11 il müftülüğüne atama

        Resmi Gazete'de yer alan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 il müftülüğüne atama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 02:46 Güncelleme: 10.08.2024 - 03:14
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        Diyanet'ten 11 il müftülüğüne atama
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        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 il müftülüğüne atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 11 il müftülüğüne atama gerçekleştirildi.

        Buna göre, Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin Okuş, Kayseri İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Kars İl Müftülüğüne Yavuz Yıldız, Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa Şanver, Edirne İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu, Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek ve Şırnak İl Müftülüğüne Orhan Örnek atandı.

        Öte yandan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı 22.02.2024 tarihli ve 2024/41 sayılı kararın, Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü ile Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç'ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölüm iptal edildi.

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        #Resmi Gazete
        #Diyanet işleri
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