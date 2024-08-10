KKTC Büyükelçiliği'ne Yasin Ekrem Serim atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Bakanlıklarda ve başkanlıklarda görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle:

KKTC NEZDİNDE TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNE YASİN EKREM SERİM ATANDI

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan atamalara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.