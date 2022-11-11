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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Hakkari'den gelen baba Abdusselam Kaçar, evladı için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti

Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı
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AA

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1166'ncı gününde sürüyor. Hakkari'den gelen baba Abdusselam Kaçar, 2013'te 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ali için oturma eylemine dahil oldu.

"GEL OĞLUM, SENİ BEKLİYORUZ"

Baba Kaçar, gazetecilere, oğlunun lise son sınıfta okuduğu sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü, yıllardır evladından haber alamadığını söyledi. Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Kaçar, evladı için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Evladını HDP'den istediğini ifade eden Kaçar, "Oğlum senin için buraya geldim. Korkma, gel. Gel oğlum, seni bekliyoruz." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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