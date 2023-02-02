Diyarbakır Cezaevi için çalışmalar başladı

"MÜZE OLMASI DAHA İYİ OLACAKTIR"

Cezaevinin olduğu bölgede oturan Ömer Faruk Demircan, "Halkın psikolojisi bozuluyordu. Evi karşıda olup, gelip burada yatanlar oluyordu. Müze olması hem halkımız için hem de bizim için daha iyi olacaktır" dedi.

Erkan Gencer de cezaevinin hep işkencelerle anıldığını ifade ederek, "Müze olması ve cezaevinin şehir içinde olmaması daha iyi" diye konuştu.