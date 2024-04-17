Diyarbakır'da başıboş köpekler iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır'daki bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Şafak Kaya, hastanenin bahçesindeki başıboş köpekleri toplattı, Bakan Yardımcısı araya girerek hayvanları bahçeye geri getirtti, Kaya hakkında soruşturma başlatıldı." iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hijyen koşulları ve hasta sağlığını tehlikeye atmamak için engellendiği aksi bir durumun ise söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca hastanede görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya'nın, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturmanın da bulunmadığı belirtildi.

Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme koşullarının gerektiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili Bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir." denildi.