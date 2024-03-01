Diyarbakır'da düğünde 'muhtarlık seçimi' kavgası

Diyarbakır'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetlilerin baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi.

BAZI DAVETLİLER BAYGINLIK GEÇİRDİ Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.