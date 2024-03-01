Diyarbakır'da düğünde 'muhtarlık seçimi' kavgası
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan akraba iki muhtar adayı ve yakınları, davetli oldukları düğünde tekmeli yumruklu kavga etti. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirirken kavga, polisin gelmesiyle son buldu
Diyarbakır'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetlilerin baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi.
BAZI DAVETLİLER BAYGINLIK GEÇİRDİ
Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
DHA'nın haberine göre; yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.
DAVETLİLER SALONU TERK EDİNCE DÜĞÜN BİTİRİLDİ
Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı.