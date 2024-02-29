Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması: Filistinlileri yok etmek istediklerinin kanıtı

Dışişleri Bakanlığı, yardım tırlarının etrafındaki Filistinlilere ateş açan ve 112 kişinin ölümüne sebep olan İsrail'le ilgili bir açıklama yayımladı.

İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlara bir yenisini daha eklediğini ifade eden Bakanlık, İsrail hükümetinin kalıcı ateşkes kararı verme sağduyusundan yoksun olduğunu belirtti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze’de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."

İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı Haberi Görüntüle

İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırıda bulunmuş ve saldırıda 112 kişinin öldüğü, 760 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail güvenlik kaynakları ise Filistinlilerin insani yardım TIR'larının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve bu yüzden kalabalığa ateş açtığını söylemişti.