Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar önlerindeki üç kupaya odaklanırken sahaya yarı final bileti için çıkıyor. Bu müsabakada rakibine skor üstünlüğü kuran taraf, yarı final biletinin de sahibi olacak ve Trabzonspor'un rakibi olacak
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor.
6' Marcao
SAAT: 20.45
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: RAMS Park
YAYIN: ATV
GALATASARAY: Günay, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Sergio Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao
TEKNİK DİREKTÖR: Şota ArveladzeMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
GALATASARAY'DA ZIYECH VE AURIER YOK
Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu bu karşılaşmada süre alamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.