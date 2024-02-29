Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar önlerindeki üç kupaya odaklanırken sahaya yarı final bileti için çıkıyor. Bu müsabakada rakibine skor üstünlüğü kuran taraf, yarı final biletinin de sahibi olacak ve Trabzonspor'un rakibi olacak

Habertürk / AA Giriş: 29.02.2024 - 19:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:59 facebook

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