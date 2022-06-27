Diyarbakır'da feci son! 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, 85 yaşındaki kadın iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı. Bu sırada sokakta yürüyen Fatma Salman, iş makinesinin çarpması sonucu yere düştü.

ÇARPTI, FARK ETMEYİP YİNE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Salman'ı fark etmeyen iş makinesi operatörü S.K., daha sonra ileri manevra yaptı ve yeniden kadının üzerinden geçti. Çevredekilerin feryatları ile olayı fark eden operatör, iş makinesini durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Fatma Salman, ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Salman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.