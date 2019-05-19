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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır’da koca dehşeti: Arabadan inen eşine kurşun yağdırdı

İHA

Diyarbakır’da doktor olan adam, yol ortasında tartıştığı avukat olan eşine kurşun yağdırdı. Bir şarjör kurşunun hedefi olan talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Diyarbakır

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arabanın içinde eşi ile tartıştı. İHA'nın haberine göre, tartışma sonrası çocuğu ve eşini arabada bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı.

ÇOCUĞUNUN YANINDA SİLAHINI ÇIKARIP EŞİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bu sırada aracını park eden ve doktor olduğu öğrenilen Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Mesut I., arabasıyla çocuğunu bıraktıktan sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

TELEFONU UZUN SÜRE ÇALDI

Müzeyyen Boylu I.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Müseyyen Boylu I.'nın telefonunun uzun süre çaldığı görüldü.

 

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