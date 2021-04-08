Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a! 0:00 / 0:00

İHA

2020-21 eğitim öğretim yılında özel bir liseden mezun olacak yaklaşık 35 öğrenci, ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden lisans eğitimi için kabul aldı.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tam burslu kazanan Diyarbakır'da özel bir lise öğrencisi Nehir Toklu, “Çok istediğim bir üniversiteydi. Hedeflediğimden daha da yüksekti. İlk haberi aldığımda çok sevindim. İnanamadım. Bu kabullerin Diyarbakır’dan olması beni daha da sevindirdi. Çalışmamızın karşılığını aldık diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

"5 SENE BOYUNCA HEDEFLİYORDUM"

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut, kendisine sürekli alanlar ve fırsatlar oluşturmaya çalıştığını söyleyerek, “5 sene boyunca hedeflediğim bir şeydi. Küçüklüğümden beri müzisyenlik yapıyorum aynı zamanda yapay zekaya çok ilgiliyim. Bu ikisini birleştiren bir çalışma alanı bulmaya çalıştım kendime. Bu da şu anda Türkiye’de çok mümkün değil. Brown Üniversitesinde Open Graduate Education Programı var. Bu program dahilinde branşlardan dersler alınabiliyor. Bu bahsettiğim programlar üzerine araştırmalar yaptım. Bunun üzerine yazılar yazdık ve sınavlara girdik. Aslında burada ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli. Benim için aslında bu sürecin en önemli olaylarında biri de; ‘Nerede olursanız olun kesinlikle istediğinizi yapabilirsiniz’” şeklinde konuştu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ BÖLÜM"

Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne kabul edilen Dicle Ezgi Ekinci rol modellinin Aziz Sancar olduğunu söyleyerek, “Biyoloji aslında benim küçüklüğümden beri üzerinde çalışmak istediğim bir bölümdü. Çünkü çevre, doğa, insanlar, hayvanlar ilgimi çeken şeylerdi. Babamın da doktor olması bu hedefimde etkili bir faktördü. Biyoloji alanında çalışmalarımı yürütebileceğim en iyi yer Harvard’dı. Bu yüzden liseye başlamadan önce burayı hedefledim. Bunun için de çalışmalar yaptım. Bilim alanında çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Diyarbakır’ı orada temsil edeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.