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        Haberler Gündem Teyit DMM: 400 akademisyen usulsüz şekilde atandı' iddiası doğru değildir

        DMM: 400 akademisyen usulsüz şekilde atandı' iddiası doğru değildir

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 20:02 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:02
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        DMM'den 400 akademisyen aciklamasi gibi
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        DMM'nin sosyal medya hesanbı üzerinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye’de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almamaktadır. Sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adı geçmekte olup, bu kişiler öğretmen statüsünde değildir.

        Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. İki kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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        #DMM
        #400 akademisyen
        #haberler
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