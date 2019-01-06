Doğa Konakoğlu kimdir? Sorusu şu an en sık aranılan kelimelerin başında yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Doğa Konakoğlu diziseverler tarafından şimdiden merak konusu oldu.



Dizinin senaristi Birol Güven sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Ara tranfer döneminde #ÇocuklarDuymasın bombayı patlattı! @dogakonakoglu ve @ufkmrc ile her konuda anlaştığını borsaya bildirdi. Borsa da; “YAKIŞIR” dedi." şeklinde bir mesaj paylaşarak Çocuklar Duymasın'a Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç'in katıldığını ilan etti.

DOĞA KONAKOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğa Konakoğlu, 8 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Doğa Konakoğlu, üniversite öğrencisiyken "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Artiz Mektebi" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" gibi tiyatro oyunlarında rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Üniversite sonrası Kanal T adlı televizyon kanalında Gülgün Feyman'ın haber editörlüğünü yaptı. Aynı kanalda "Genç Haberler" adında bir program sundu.

Ali Biçim ile yaptığı "Just Pide" adlı skeç viral olarak hızlı yayıldı ve milyonlarca insana ulaştı. Canlandırdığı "MC Doğa – Yaralı Şişman" karakteri sosyal medyada bir fenomen haline geldi.

2015 yılında senaryosu Levent Kazak'a ait, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "Senden Bana Kalan" adlı sinema filminde Tosun karakterini canlandırırken Wilma Elles, Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Sabri Özmener ile birlikte oynadı.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Mustafa Uğurlu, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Uzaklarda Arama (Muhittin) (Sinema Filmi)

2015 - Senden Bana Kalan (Tosun) (Sinema Filmi)

2015 - Mihrez: Cin Padişahı (Şafak) (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Sinema Filmi)

2014 - Çarşı Pazar (Hayri) (Sinema Filmi)

2014 - Pişt (Sinema Filmi)

2012 - Muck (Doğan) (TV Dizisi)

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