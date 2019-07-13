Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.

"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: EMPATİ"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, geçtiğimiz aylarda Instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Rutkay, bir takipçisinin, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna, "Sadakat, empati yapabilme yeteneği, çift görü, saf sevgi ve ilk akla geleni söylememek!" yanıtını vermişti.

Çiftin ikiz bebekleri 1 yaşına bastı. Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal, ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Eşi Doğa Rutkay ve ikizlerinin fotoğrafını paylaşan Kamal, paylaşımına şu notu düştü:

"BABANIZ ÇOK MÜCADELECİDİR"

Çocuklar geçiyor zaman. Geçiyor zaman ve ben tutamıyorum onu. Babanız pek çok babalar gibi mücadelecidir. Çok uğraştı hayatla... Saçları ve elleri ağardı. Yüzündeki lekeler de o yüzden. Çünkü vazgeçmek kolaydır ama vazgeçmek istediğin zaman bile hayat sana o şansı vermez bazen. Ah o nefes var ya aldığın o nefes... Devam ettirir tüm olan biteni.

"SİZİN İÇİN NEFES ALIYORUZ ÇOCUKLAR"

Oysa neler gizlidir bilinmeyenin içinde korkar nafile ama kimse bilmez. Derken siz çıkıp gelirsiniz. Silmek istercesine tüm yalanları. Her şeyin anlamını yok edip yerine bambaşka anlamlar koyarak... Ve işte o zaman o nefes artık sana ait olmaz. Sizin için nefes alıyoruz çocuklar. Siz ilk merhaba dediğinizden beri bu dünyaya... Güzeller güzeli anneniz de öyle. Kimi zaman gizliden ağlar dokundukça size. Gerçek misiniz diye. Ama sevgimiz sırtınızda bir yük değil bir omuz olsun omuzunuzda.

Kimse kimse için yaşamaz aslında çocuklar. Siz de kimseye borçlu değilsiniz ömrünüzü, bakın keyfinize. Ama çocukları için verebilir işte o ömrü insan. Böyle yaratılmışız. Hamurumuz bu. Bize yüklenen program, işletim sistemimiz bu. Ve farkında olmasa da bu bir insana verebilecek en güzel hediye.

"HEPİMİZ AYNIYIZ"

Kendinden başka biri için var olmak. Yalnızlığında yok olmamak için çoğalmak. Çoğaldıkça aslında ne kadar bir olduğunu anlamak. Hepimiz aynıyız çocuklar. Siyah, beyaz, sarı, kırmızı, farklı diller ve farklı coğrafyalardan aynı insanlar. Çocuklarını seven, koruyan ve onların mutluluğu ile mutlu olmaya çalışan. Hayat pek çok gizemini korumakla birlikte daha berrak artık.

"BİR YERLERDE O GÜZELLİĞİMİZİ KAYBETTİK"

Siz ağlayan, şaşıran, sevinen ve merak eden gözlerinizle ilk baktığınızdan beri öyle. Biz sizdik. Ve bir yerlerde o güzelliğimizi kaybettik. Siz en çok bu halinize tutunun çocuklar. Çünkü zaman geçiyor ve kimse onu tutamıyor. Şaşıran, merak eden ve gülen gözlerinizden akacak olan gözyaşlarınızı bile sevin.

"BİZ ARTIK SİZİNLE TAMAMIZ"

Bizden daha fazlasını öğrenecek, daha fazlasını anlayacak ve daha fazlasını anlatacaksınız. Bizim sevincimiz ise sizin damarlarınızda akacak olmak. İyi ki doğdun kızım. İyi ki doğdun oğlum. Kutlu olsun birinci yaşınız. Güzeller güzeli anneniz ve ben, sizinle artık tamamız. Ve seni seviyoruz Doğa anne. Her şeyi ne güzel yaptın...