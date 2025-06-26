Doğa Rutkay Kamal ile Cansu Kurtçu'nun çocuklu tatili

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal, ikiz çocukları; Piraye ve Rutkay Kerim ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Bir plajda ailesiyle objektiflere yansıyan Doğa Rutkay Kamal, yakın arkadaşı Cansu Kurtçu ve onun ikiz çocukları Vera Can ve Oğul Can ile denize girdi.

Doğa Rutkay Kamal ile Cansu Kurtçu'nun çocuklarıyla birlikte denizdeki keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.