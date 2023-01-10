Doğru olduğuna inanamayacağınız 12 enteresan bilgi! Daha önce hiç duymamış olabilirsiniz

Rusya’nın yüzeyi Plüton’dan çok daha büyüktür.

Rusya... Dünyanın toprak bakımından en büyük ülkesi. Öyle ki, en yakın rakibi ile arasındaki fark neredeyse iki kat. Rusya'nın yüzölçümü 17 milyon 75 bin kilometrekare.