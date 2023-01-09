İKİ KITAYA AYNI ANDA DOKUNABİLİRSİNİZ

Dünyada iki tektonik plaka arasında yüzebileceğiniz yer İzlanda’dır. İki kıtaya aynı anda dokunabileceğiniz tek yer yine İzlanda. Yani hem Kuzey Amerika’ya hem de Avrasya kıtalarına dokunabilirsiniz. Dünyanın en temiz sularından biri buradadır. Silfra fissürü 200 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak belirlendi.