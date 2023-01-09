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İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

Doğasıyla büyülen ülkelerden birisi olan İzlanda'nın kuralları ve geleneksel kültürlerini duyunca ufkunuz açılacak. İşte, İzlanda hakkında enteresan bilgiler...

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  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    İKİ KITAYA AYNI ANDA DOKUNABİLİRSİNİZ

    Dünyada iki tektonik plaka arasında yüzebileceğiniz yer İzlanda’dır. İki kıtaya aynı anda dokunabileceğiniz tek yer yine İzlanda. Yani hem Kuzey Amerika’ya hem de Avrasya kıtalarına dokunabilirsiniz. Dünyanın en temiz sularından biri buradadır. Silfra fissürü 200 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak belirlendi.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    DEMİR YOLU BULUNMUYOR

    İzlanda’da demir yolu sistemi bulunmuyor. Sadece inşaat malzemelerini taşımak için kullanılan demir yolu, nüfusun azlığından dolayı halk için kullanılmıyor.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    24 SAATTE GEZEBİLİRSİNİZ

    24 saatten daha kısa bir sürede İzlanda’yı gezebilirsiniz. Arabayla İzlanda’nın çevresini 24 saatte turlayabilirsiniz.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    BEBEK İSİMLERİ LİSTEDEN SEÇİLİR

    Bebeklere isim verilirken önce onaylanmış listeden isim seçilmeli ve adlandırma komitesinden onay alınmalıdır. Liste dışında bir isim konmak istenirse yine komiteden izin alınması gerekiyor.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    BEBEKLER SOĞUKTA UYUTULUR

    Ebeveynler genellikle bebekleri soğukta uyutur. Bunun nedeni ise bağışıklık sisteminin güçlendiğine inanılmasıdır.  
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    SİVRİ SİNEK BULUNMAZ

    İzlanda’da sivri sinek bulunmaz. Soğuk hava sivri sineklerin yaşaması için uygun bir ortam olmadığından sivri sinek bulunmuyor.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    MCDONALD'S KAPATILDI

    İzlanda’da McDonald’s yoktur. 1993’te McDonald’s açılmış ancak yüksek vergiler ile fiyatların artması sonucu 2009’da kapanmıştır. Ancak asıl bilinen sebebi halk arasındaki boykottur. İzlandalıların çok sevdiği ‘Hamborgarabulla’ yerel bir burger zinciridir. Bunun üzerine McDonald’s boykot edilmeye başlandı.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    İLK KADIN BAŞKAN

    Dünyada demokratik olarak seçilen ilk kadın başkan 1980’de İzlanda’da Vigdıs Finnbogadottir’dir.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    ELFLERİN VAR OLDUĞUNA İNANIYORLAR

    İzlandalıların bir kısmı Elflerin varlığına inanıyor ve Reykjavik bölgesinde bir Elf okulu olduğunu düşünüyor. Bu oran ise yüzde 54’e yakın.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    SOYADLAR FARKLI

    Aynı aile üyesi olan kişilerin tümünün soyadı farklı olabilir. İzlanda’da iki kişi evlendiğinde kendi soyadını kullanılır. Çiftin eğer erkek çocuğu olursa babasının veya annesinin soyadının sonuna ‘-son’ eki eklenir, kız çocuğu doğarsa ‘-dottir’ eki eklenir ve yeni bir soyadı oluşur.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    AKRABA UYGULAMALARI VAR

    Birlikte oldukları kişiyle akraba olup olmadıkları anlayabilecekleri bir uygulama geliştirdiler. Nüfusu 360.000 civarında olan İzlanda’ya çok az göç eden insan var. Bu nedenle akraba olma ihtimali yüksek olduğu için İslendinga uygulaması yapıldı.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    NOEL'DE KİTAP HEDİYE EDİLİYOR

    Noel hediyesi olarak kitap hediye alınır. İzlanda en çok kitap okuyan ülkeler arasında. Geleneksel olarak İzlanda’da “Jolabokaflod veya Noel Kitap Seli” 24 Aralık gününde insanlar birbirlerine kitap hediye eder ve geceyi kitap okuyarak geçirirler.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    KUTUP TİLKİSİ

    Tek yerli memeli hayvanı kutup tilkisi. İzlanda’da yaklaşık olarak 8-10 bin arası kutup tilkisi bulunur. Kutup tilkileri Uluslararası Doğa Koruma Birliği kırmızı listesinde.
  • İzlanda hakkında enteresan bilgiler! Bebek isimlerini listeden seçebiliyorlar!

    KALPLİ TRAFİK LAMBASI

    Akureyri kentinde trafik ışıklarında kırmızı kalpler vardır. Bunun sebebi ise 2008 yılında insanların ekonomik krizde bunalıma girmesidir. İnsanların moralini yükseltmek için belediye trafik lambalarını kalp şeklinde tasarladı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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