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Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği Balık Gölü kampçı aileleri ağırlıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde el değmemiş doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünen 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, yazın kamp yapmak isteyen ailelerin uğrak yeri oluyor

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AA
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü adaları, balık, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    AA'nın haberine göre kışın 6 ay yüzeyi buzla kaplı kalan ve şubatta dalgıçların su altı dalışı yaptığı Balık Gölü, sıcak geçen yaz aylarında piknik yapmak ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Dört mevsim fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken ve yazın kamp yapmak isteyen yerli, yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen göl, son yıllarda düzenlenen yaz ve kış festivalleriyle daha çok bilinir hale geldi.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Serin havada çadır kurup tekne gezintisine çıkan misafirler, hem şarkılar, türküler eşliğinde halay çekiyor hem de çocuklarıyla yüzmenin keyfini yaşıyor.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    "16 VE 17 TEMMUZ'DA BALIK GÖLÜ'NDE 3'ÜNCÜ YAZ FESTİVALİ DÜZENLEYECEĞİZ"

    Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, gölün doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiğini söyledi.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Herkesin gelip Balık Gölü'nü görmesi gerektiğini belirten Topaca, şöyle konuştu:

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    "16 ve 17 Temmuz'da Balık Gölü'nde 3'üncü yaz festivali düzenleyeceğiz. Belediye başkanımızla istişarelerde bulunmak üzere buraya geldik. Vatandaşlarımız da piknik yapmak ve gölün güzelliklerinden yararlanmak için sürekli buraya geliyor.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Ağrı'nın bu güzelliğini tüm Türkiye'ye tanıtmak ve herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Kurban Bayramı tatilinde burada yoğunluğun çok fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin her kesiminden gelen vatandaşlarımız burada piknik yapıyor."

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise Balık Gölü'nde düzenledikleri festivallerin artık geleneksel hale geldiğini anlattı.

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Hafta sonu yapılacak festival için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Taşdemir, "Festivalde çocuk oyun etkinlikleri, su oyunları, flyboard gösterisi ve kano gibi birçok etkinlik olacak. Ulusal ve yerel sanatçılarımız sahne alacak. Geçen sene de burada dolu dolu geçen bir festival yapmıştık ve 20 binden fazla katılım olmuştu. Cumartesi ve pazar günü yapılacak festivale herkesi davet ediyoruz" dedi.
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

    Vatandaşlardan Hatice Ünal da Balık Gölü'nün masmavi görüntüsüyle denizi andırdığını ve yayla havasında piknik yamanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.

     

     
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler
  • Kampçıların Doğu Anadolu'daki gizli cenneti: Balık Gölü - Güncel haberler

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