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        Haberler Magazin Doğu Demirkol, "Ben ünlü olduktan sonra mı gelecekler?"

        Doğu Demirkol, "Ben ünlü olduktan sonra mı gelecekler?"

        Doğu Demirkol, Zorlu PSM'de tek kişilik gösterisini gerçekleştirdi. basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Demirkol, Ben ünlü olduktan sonra mı gelecekler? dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:19
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        "Ben ünlü olduktan sonra mı gelecekler?"
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        Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Doğu Demirkol, Zorlu PSM'de tek kişilik gösterisini gerçekleştirdi. Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile sohbet eden Demirkol; "Seyirciler bizi yalnız bırakmıyor, sağ olsunlar. Ben paylaşım da yapamıyorum aslında, eşimiz dostumuz akrabamız gelemedi. Olsun gelmesinler çok dolu diye gelemediler. Ben ünlü olduktan sonra mı gelecekler? Bedava gülecekler. İftarımı da yaptım hafif yapıyorum iftarı. Zorlamıyor beni hiç bu sene. Kışa geldi biraz ondan rahat geçiyor" dedi.

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        "MODA OLSA DENERDİM"

        Doğu Demirkol, geçtiğimiz günlerde Rapçi Sefo'nun, "Etek giymeyi nasıl kadınlara kaptırdık biz ya?" cümleleri hakkında da konuşan Demirkol, konuyla ilgili olarak; "Herkesin giydiğine kimse karışmamalı bence. Bence etek giymek isteyen giyer. Eskiden etek giydiririm sana diye bir tehdit unsuru vardı. Etek şimdi o tehdit unsurluğunu yitirmiş. Olsun, giyene yakışıyor bazen. Moda olsa denerdim, diz altı olacak şekilde caiz değil çünkü. Oje de denemişliğim var ama kendim tekken, sonra hemen silerim" diyerek kahkaha attı.

        "AYŞE'NİN A'SI"

        A harfli kolyesi ile sahneye çıkacağını da dile getiren Doğu Demirkol; "Ayşe hanımın değil, Allah'ın A'sı bu. Şaka bir yana Ayşe'nin A'sı tabii ki... O sürekli beklenti içerisinde oluyor bazen. Aileleri tanıştı aslında, net bir tarih yok ama geyik de yapmıyoruz neticesinde. Öylesine takılacak yaşları geçtik. Hayırlısı olsun bakalım. Çok da romantik değilim ben galiba. Şakalı olursa daha güzel yaparım gibi." diyerek güldü.

        TOLGA GÜLEÇ'TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

        Doğu Demirkol'u izlemeye gelenler arasında Tolga Güleç'te vardı. Gazetecilerle sohbet eden Tolga Güleç; "İlk defa seyredeceğim. Çok merak ettiğin bir stand-up sanatçısı kendisi. Canlı izlemeyi çok merak ediyordum" dedi. Son dönemin kıyafet ve estetik konuları hakkında da konuşan Güleç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Tolga Güleç; "Estetik bende de var. Burnum ve dudaklarımda botoks var. Gökhan Özen ve Rafet El Roman'dan sonra ben karşı değilim. Sürmeden çıkamıyorum. Vücudumda değiştirmek istediğim bir yer de var aslında memelerim. Sarkıyor biraz, o yüzden küçültmek istiyorum" diyerek esprili bir şekilde estetik yaptıran erkeklere eleştiride bulundu.

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        #Doğu Demirkol
        #tolga güleç
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