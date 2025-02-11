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        Haberler Magazin Doğu Demirkol'dan 'namaz' sorusuna cevap - Magazin haberleri

        Doğu Demirkol'dan 'namaz' sorusuna cevap

        Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Google'da hakkında en çok aratılan soruları yanıtladı. Demirkol, "Namaz kılıyor mu?" sorusunu da cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:51
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        Google'da sorulanlara cevap verdi
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        Hayatının anlatıldığı 'Doğu' dizisinin 3'üncü sezonuyla bir süredir gündemde olan Doğu Demirkol, internette kendisiyle ilgili aratılan sorulara yanıt verdi.

        Ünlü isim, 'Doğu 3' dizisinin yayınlandığı dijital platform GAİN'in Youtube kanalında soruları yanıtladı. İşte ünlü komedyen hakkında merak edilenler ve cevapları:

        "Doğu Demirkol'un annesi ve babası ayrı mı?"

        Dünyaları ayrı. Ayrı dünyanın insanları.

        "Doğu Demirkol'un kardeşi Büşra kimdir?"

        Sosyoloji doktoru akademisyen çocuk. Entel, gıcık bir kız. Ailemize sonradan eklendi.

        "Doğu Demirkol neden yuhalandı?"

        Hak etti Doğu Demirkol.

        "Doğu Demirkol nereli?"

        Bir dünya vatandaşı olmasa da Türkiye vatandaşı. Babam Balıkesir, annem Mersin. Ankara'da doğdum, Amasya'da büyüdüm.

        "Doğu Demirkol ne zaman ünlü oldu?"

        Ağabeyler videosunda herkes tanıdı. Sonra yuhalandığımda herhalde daha çok tanındım.

        "Doğu Demirkol ne zaman mezun oldu?"

        Yüksek lisans öğrencisi olduğumu biliyordum ama atılmışım. Beni her sene arıyordu bölüm başkanı; "Oğlum, devam edecek misin? Bak, atmayalım" diye...

        "Doğu Demirkol kim tanımıyorum"

        Evet, bu bir şaka. Bunu yazınca Cannes çıkıyor. Cannes Film Festivali'nde ben ortada durdum ve Hazar Ergüçlü ile Nuri Bilge Ceylan'ı kapatmış oldum.

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        "Doğu Demirkol kiminle evli?"

        Mesleğiyle evli, komediye âşık.

        "Doğu Demirkol kime benziyor?"

        Birçok kişiye benzetiyorlar. Mesela bir tane meşrubat şişesiyle müzik çalan arkadaş var. Ona benzetiyorlar.

        "Doğu Demirkol namaz kılıyor mu?"

        Namaz kılıyorum evet, namaz kılma özelliğim var ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez. 'Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor' diye çok mesaj geliyor. Ben namaz kılan insan için doğru temsil değilim. Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var. Günahlarımı dengelesin diye namaz kılıyorum belki de...

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        "Doğu Demirkol ile Mehmet Demirkol akraba mı?"

        Kendisini çok severim. Ona da soruyorlarmış ama öyle bir akrabalık yok.

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