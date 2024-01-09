Doğu Demirkol: Neden Euro olduğunu anlamadım

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Umut Kırca - Oya Başar Doğu Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca'nın annesi Oya Başar, şunları söyledi; "Doğu Demirkol son zamanlarda hoş şeyler yapıyor. Projeyi biliyorum. Oluşurken birlikte çok konuştuk. Bu ara biraz hastalık geçirdim. Hasta hasta kalkıp geldik oğlumuzun filmini izleyeceğiz."

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Birgül Gerçeker - Behzat Gerçeker Galaya konuk olarak katılan Behzat Gerçeker, filmlere ilgili olarak; "Heyecanla bekliyoruz. Samsun Demir'den güzel müzikler çıktığı gibi güzel filmlerde gelecek" cümlelerini sarf etti. Gerçeker, "Hiç yaşam koçunuz oldu mu?" sorusuna, "Öyle imkanım olmadı. Ama ülkemizdeki genç yeteneklere koçluk yapmaya çalıştım. Tarkan, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dan çok şey öğrendim" yanıtını verdi.

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Yaşam koçluğu adı altında insanların duygusunu sömürenlere karşı paylaşımlarıyla gündem oluşturan ve bir çok konuda cesur açıklamalarıyla bilinen avukat Feyza Altun’da 'Yaşam Koçu' filminin galasına katılan isimlerin arasında yerini aldı. "Paylaşımlarınızla dışarıdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: Seven de var sevmeyen de... Bir avukat olarak hukuki bilen insan olarak, hukuk bilmeyen insanları korumak zorunda istiyorum. Uzmanların iş yaptığı, kanuna uyulduğu ve barış içinde yaşandığı ülke hayal ettiğim için kimseden korkmam gerektiğini düşünmüyorum. Kanun dışı iş yapanların karşısında olmam gerektiğini düşünüyorum. Çok tehdit edildim. Bir tane canım var Allah'a ve halka emanet olduğunu düşünüyorum.

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