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HABERTURK.COM

Doğu Demirkol ile Levent Kırca - Oya Başar'ın kızı olan Ayşe Kırca'nın yaşadığı aşk, Berlerbeyi'nde yemek yemeye gittikleri restoranın paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Demirkol ile Kırca'nın 6 aydır birlikte oldukları öğrenildi.

Doğu Demirkol, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki stand up gösterileri ve 'Ölümlü Dünya'daki 'Zafer' karakteriyle yeni nesil komedyenler arasında özel bir konum edindi. Demirkol, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı'ndaki performansı da büyük beğeni topladı.

Annesi Oya Başar ve merhum babası Levent Kırca gibi oyuncu olan Ayşe Kırca, New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 2019'da Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne aldı. Ayşe Kırca, şimdilerde ise SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alıyor.