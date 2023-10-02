Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğukan Manço: Kuşlar evimi başıma yıktı! Evinin tavanı çöktü! - Magazin haberleri

        Doğukan Manço: Kuşlar evimi başıma yıktı

        Doğukan Manço, trajikomik bir olayla karşı karşıya kaldı. Evinin çatısının su giderlerine yuva yapan kuşlar, Manço'nun evinin tavanın çökmesine neden oldu. Doğukan Manço, tüm geceyi su boşaltmakla geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşlar evini başına yıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, geçtiğimiz ay katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik olmuştu. Gıda alerjisi olan 42 yaşındaki Manço, erken müdahale sayesinde ucuz atlattığını belirtmişti.

        "DERTLER PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

        "Bu ara dertler peşimi bırakmıyor. Vardır sebebi. Sağlığa gelmesin de..." diyen Barış Manço, bu kez evinin çatısının yoğun yağmur yağışının ardından evinin tavanının çökmesiyle zor bir hafta sonu geçirdi.

        REKLAM

        KUŞLAR EVİNİ BAŞINA YIKTI

        Doğukan Manço, "Kuşlar evimi başıma yıktılar! Gecem kabus gibi geçti. Yoğun yağmur yağışlarının ardından dün gece tavan ufak ufak sızdırmaya başladı. Sabaha kadar temizlikle uğraştım. Ardından gitgide büyüdü ve sabah iki dakikada bir 20 litrelik kovayla su boşaltmaya başladım" dedi.

        Doğukan Manço, "Çatıcılar gelene kadar da evim harap oldu. Tavanlar bitti, parkeler şişti, su aşağı kata indi. Çatıyı iki sene önce bakımdan geçirmiştim ama kuşlar bütün su giderlerini tüyleri ve yemek atıklarıyla tıkamışlar. Ne diyeyim? Buna da şükür. Vardır Allah'ın bir takdiri..." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

        Doğukan Manço, başına gelen traji - komik olayı; "Çatılarınızı her sene temizletin. Başka diyecek bir şey gelmiyor aklıma" şeklinde yorumladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Doğukan Manço
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"