Göl kıyısında restoran, plaj ve tekne hizmeti veren işletmeci Hülya Durmuş ise bölgenin Van Gölü'nden sonra en büyük gölü konumundaki Hazar Gölü'nün doğası ve turizm imkanlarıyla ziyaretçiler için vazgeçilmez bir tatil ve gezi rotası olduğunu belirtti.