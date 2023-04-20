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Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

Doğuda tatilcilerin gözdesi Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyı şeridinde yer alan turistik tesisler, ilkbaharın renklerine bürünen doğasıyla Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor

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AA
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Elazığ kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan ve çevresi Mastar, Çelembik, Hazarbaba ve Kuşakçı dağlarıyla çevrili Hazar Gölü, 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridindeki sahilleriyle ziyaretçilerine denizi aratmıyor.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    AA'nın haberine göre her mevsim farklı bir güzellikteki doğasıyla kıyı şeridinde yer alan turistik tesisleri, plajları, kamp alanları, restoranları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve tekne turu gibi sosyal aktivite imkanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip Hazar Gölü, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlayacak.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Bayram tatili ile yaz sezonuna girecek işletmeler, ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    "MİSAFİRLERİMİZİ HEYECANLA BEKLİYORUZ"

    Hazar Gölü kıyısında otel, restoran ve plaj hizmeti sunan işletme sahibi Taner Durmuş, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otel rezervasyonlarının yüzde 80 dolduğunu belirtti.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Ramazan ayında gölün ziyaretçi bakımından tenhalaştığını ancak bayramda büyük bir ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini kaydeden Durmuş, bunun heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Durmuş, şöyle konuştu:

    "Bayram boyunca bölgeden gelecek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Tesisimizde yenilenmesi gereken alanlarımızı yeniledik, çevre temizliğimizi yaptık, misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz. 
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Misafirlerimiz daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geliyorlar, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de gelen misafirlerimiz var."
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Durmuş, Hazar Gölü'nün kıyı şeridinde yapılacak peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla çok daha güzel olacağını, bu noktada yerel yönetimlerden destek beklediklerini kaydetti.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Göl kıyısında restoran, plaj ve tekne hizmeti veren işletmeci Hülya Durmuş ise bölgenin Van Gölü'nden sonra en büyük gölü konumundaki Hazar Gölü'nün doğası ve turizm imkanlarıyla ziyaretçiler için vazgeçilmez bir tatil ve gezi rotası olduğunu belirtti.

     
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

    Bayram tatilinde ziyaretçilerini sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Durmuş, "Bayram tatili öncesi bütün eksiklerimizi giderdik. Bahçemizle ilgili düzenlemelerimizi yaptık, plaj kısmında çalışmalarımız oldu. Teknemizin bakım ve onarımlarını yaptık. Hazar Gölü yılın 12 ayı, her mevsim ayrı bir güzellikte" ifadelerini kullandı.
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır
  • Doğunun gözdesi Hazar Gölü doğal güzelliğiyle bayrama hazır

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