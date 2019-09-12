Doha nerede? sorusu TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliği'ne atandığı iddiaları sonrası gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz konusu iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Katar'ın başkent Doha ile ilgili ayrıtınlar haberimizde.

DOHA NEREDE?

Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın yedi belediyesinden biridir.

Haziran ayı ile başlayan ve 38-48 dereceye varan sıcaklık ekim ayı ile birlikte 25-30 derece olan en düşük ısıya ulaşmaktadır. Ziyaret için en uygun zaman ideal sıcaklıkta bulunan ocak ve şubat aylarıdır. Monarşiyle yönetilen ülkede 2000'li yıllardan itibaren başlayan ve halen devam eden yoğun bir inşaat çalışması vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu halen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Yapımı halen devam eden yeni Doha Uluslararası Havaalanı Projesi (NDIA) de buna en iyi örnektir. Proje, tamamlandığında bölgenin en büyük havaalanı olarak Orta Doğu'nun yeni aktarma ve bakım merkezi olması beklenmektedir. 2006 yılında 15. Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır. Aga Khan ödülüne layık görülen Katar Ulusal Müzesi bu kenttedir.

DOHA'NIN YÖNETİM ŞEKLİ

Belediye ve Şehir Planlama Bakanlığı'na göre, 1963 yılında Katar'ın ilk belediyesi Katar Belediyesi, 11 nolu yasa ile kuruldu. Aynı yıl içerisimde ismi değişti, 15 nolu yasa ile Doha Belediyesi oldu. 2004 yılından beri Katar yedi belediyeye ayrılmakta olup Doha 2008 verilerine göre 998,651 kişilik nüfusu ile Katar'ın en büyük belediyesidir.

20. yüzyılın başında Doha dokuz ana semte ayrılmaktaydı. 2010 yılı itibarı ile Doha 60'tan fazla semte sahiptir.

DOHA'DA EKONOMİ

Doha, Katar'ın ekonomik merkezidir. Şehir, ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz şirketleri olan Qatar Petroleum, Qatargas ve RasGas'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı kuruluşun merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Doha ekonomisi, öncelikli olarak ülkenin petrol ve doğal gaz endüstrilerinin oluşturduğu gelir üzerine kurulmuştur.[6]

DOHA'DA ULAŞIM

Doha'da 2004 yılından bu yana yeni karayollarının açılması, 2014 yılında da Hamad Uluslararası Havalimanı'nın açılması ve halihazırda 85 km'lik bir metro sisteminin inşaatı da dahil olmak üzere ulaşım ağında büyük bir yatırım gerçekleştirilmektedir. Metro sisteminin ilk aşamasının 2019 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.