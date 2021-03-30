Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda yükseliş sürüyor! 30 Mart 2021 döviz kuru
ABONE OL

Dolar 8.25 TL'nin üzerinde

Dolar kurunda TCMB yönetimindeki değişiklik sonrası başlayan yükseliş devam ediyor. Haftaya 8.07'den başlayan dolar/TL, 30 Mart sabahı 8.27'de. Sepet kur 9 TL'yi geçerken spot piyasada altın fiyatı düşmesine rağmen gram altın fiyatı kurdaki yükseliş sonrası 450 TL'yi aştı. TCMB'de Başkan Kavcıoğlu'ndan sonra ikinci üst düzey atama yapılırken 2. Başkan Çetinkaya'nın yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı. Piyasalarda bugün TCMB'nin olağan genel kurulu izlenecek

Dolar son dakika! Dolarda yükseliş sürüyor! 30 Mart 2021 döviz kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor.

ABD'de 10 yıllıkların faizlerinde yaşanan yükseliş sonrası Mart ayında TCMB'nin beklentilerin üzerinde 200 bp faiz artışı dolar kurunu 7.20'lere kadar çekmişti.

TCMB'de yaşanan bayrak değişimi sonrası dolar kuru 8.50'yi test ettikten sonra 7.70'e gevşerken burada kalıcı olunamadı.

Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.27 TL'den işlem görüyor. Euro/TL 9.70 üzerine çıkarken spot altın fiyatı düşmesine rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 450 TL üzerinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 465 seviyesini test ediyor.

ABD'de 10 yıllıkları 1.74 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine gelirken, dolar endeksi 93'e dayandı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 14'ten yüzde 20'ye geldi.

Bununla birliklte analistler, kurdaki fiyatlamada odak noktasının küresel tahvil piyasasından yurt içinde para politikasında yaşanacak olası bir değişime kaydığına dikkat çekiyor.

TCMB, Eski Başkan Ağbal döneminde sıkı para politikasına geçerek 875 bp faiz artırmış ve 8.58'le kasım 2020'de zirve yapan yükselen kur, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş öncesi 6.90'a kadar inmişti. Ağbal, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikasının devam edeceğini belirtiyordu.

Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu sonrası faiz indirimlerinin beklenenden erken başlama ihtimali fiyatlanırken, Kavcıoğlu Bloomberg'e verdiği yazılı röportajda “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” dedi.

Kavcıoğlu yazılı röportajında " Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, TCMB 2. Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden alınırken yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı.

Küresel piyasalarda Paskalya nedeniyle kısa bir hafta yaşanırken içeride bugün yapılacak TCMB Olağan Genel Kurulu izlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar kaç TL? Dolar neden yükseliyor? (29.03.2021)
DÖVİZHareket sürüyor
Dolar'da sert yükseliş! 29 Mart Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL?
DÖVİZDövizde son durum: 29 Mart Dolar, Euro kaç TL?
Faizler düşecek mi? TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan SON DAKİKA faiz açıklaması
DÖVİZTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 29 Mart 2021 döviz kuru
DÖVİZDolar 8.15'i geçti
26 Mart Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL? Dolar, Euro son dakika
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
25 Mart Dolar son dakika: Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL?
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı!
DÖVİZCumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı
Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Dolar, Euro kaç TL? 24 Mart Dolar'da son durum
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
23 Mart Dolar'da son durum nedir? Dolar, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZGün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Döviz kuru son durum: Dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dolar neden yükseldi?
DÖVİZDolar neden yükseldi?