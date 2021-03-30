Merkez'e ikinci adam Morgan Stanley'den

Resmi Gazete'de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevinden alınan Murat Çetinkaya, 30 Ağustos 2019'da başkan yardımcılığına atanmıştı.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmış, Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.
ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman ise Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü.
Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.
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