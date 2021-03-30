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'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'yla ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Güçlü TL mesajı veren Kavcıoğlu ''Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız'' dedi. Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporları ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif görüşülecek

'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'
'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'
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HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. 20 Mart'ta atanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açılış konuşmasıyla ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında şu cümleler öne çıktı.

Önümüzdeki dönemde MB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ İÇİN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI KULLANILACAK

TCMB'nin kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirmeye sıkı sıkıya bağlıyız

Ocak enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz enflasyonu yüzde 5'e indirmede kararlı olduğumuzu altını çizmek isterim. MB olarak temel amacımız doğrultusunda bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara ve finansal oynaklıklara karşı kalkan vazifesi görevi görecek en güçlü silahımız olacak.

TL'NİN İTİBARINI SAĞLAYACAĞIZ

Enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL'nin gücünü ve itibarını sağlayacağız

TÜM ARAÇLARI BAĞIMSIZ BİR BİÇİMDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İçinde bulunduğumuz durum sıkı para politikası duruşu gerektiriyor.

SIKI DURUŞ GEREKİYOR

Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz

Yeni dönemde kararları enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde alacağız. Ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması döviz rezervlerinin artış eğilimine gerilemesi ve finansal maliyetlerinin kalıcı gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.

Bundan sonra da politikalarımızın etkinliğini artırmak iletişim kaynaklarını etkin kullanmaya devam edeceğiz. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerine bağlı olarak aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız.

KÂR DAĞITIMI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporları ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif görüşülecek, Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği ile Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılacak.

TCMB'nin 1 Nisan'da yerli ve yabancı yatırımcılara "Makroekonomik görünüm ve para politikası" başlığıyla video konferans yöntemiyle bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

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