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Dün kurda tarihi bir dalgalanma yaşandı. Dolar önce 18.37 liraya kadar çıktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik önlemlerin etkisiyle akşam saatlerinde 12.27 liraya kadar geriledi.

Bu düşüşte özellikle TL mevduatlarına döviz farkı garantisi verilmesi etkili oldu. Buna göre vadeli TL mevduat hesabında parası olanlara, kurdaki artışın TL faizinin üzerinde olması durumunda aradaki fark ödenecek.

Dolar/TL yeni güne ise 13.57 liradan başladı.

Analistler dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL talebinde hızlı bir artış yaşandığını, bugün talebin ne kadar güçlü bir şekilde devam edeceğinin takip edileceğini belirtti.