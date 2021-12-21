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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi önlemleri ve sonrasında kurda yaşanan hareketin ardından açıklamada bulundu.

— YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) December 21, 2021

Bulut, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu arada dün itibariyle bu ani paradigma tanımlamasını beklemedikleri için kurları yukarı çekme amaçlı spekülasyona giren bazı kurum ve gerçek kişilerin zararı yüzde 40!! Daha da büyüyecek!! Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler" ifadelerini kullandı.

'KUR RİSKİ MESELESİ SONA ERMİŞTİR'

Bulut, ilk olarak attığı tweette ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşam açıkladığı yeni paradigma ile Türkiye'de kur riski meselesi sona ermiştir. Konu kapanmıştır! Hayırlı olsun" dedi.