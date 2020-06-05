Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay Tutulması'nda neler oluyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl yay burcunda ay tutulması var. Peki, burçları nasıl etki edecek? İşte tüm bilgiler haberimizde...

AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ay tutulması 5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.

AY TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için tutulma sırasında Ay, tamamen kaybolmaz.

AY TUTULMASI'NIN BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR 2020?

Güneş ve Ay 15 derecede hizalanacaklar. Bu derece İkizler enerjisini bize aktarıyor. Konuşmak, iletişim, rekabet, dualite, zıtlaşma, farklı kutupların bir araya gelmesi ile yüzleşeceğimiz günlerin kapımızda olacağına değinen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, Ay Tutulması en çok İkizler, Yay, Başak ve Balık Burçlarını etkileyeceğine dikkat çekiyor.

“Yan yana gelmek bile istemeyeceğiniz kişilerle ortaklaşa işler yapmaya hazırlanın. Sevmediğiniz her ne varsa kendinize bir mıknatıs gibi çekeceğiniz günler geliyor.

Uzlaşmacı olmak için çaba göstermeyenler yeni ufuklara açılmayı deneyimleyecek. İflas haberleri duyabiliriz, hiç olmadık şirket evlilikleri ve ortaklıkları ile karşılaşabiliriz. İşten çıkmalar, kayıplar, ilişkilerde ayrılıklar getirebilir. Fakat direnç göstermeyen kişiler için yeni olanı ortaya çıkarmak adına bambaşka deneyimler yaşattıracak bir Ay Tutulması var önümüzde.

Bir elma ile bir armut ne kadar yan yana gelebiliyorsa o kadar yan yana geleceğiz. Artık meyvelerin ağaçlarda değil sentetik çağda yetiştiğini hatırlamalıyız. Çalışma ortamlarımız, sosyalleştiğimiz alanlar farklılaşıyor ve Ay Tutulması bizi elma ile armudu bir araya getirmeye davet ediyor. Ne kadar kutuplaşırsanız o kadar kaybedeceksiniz ve ne kadar ortak faydalar sağlamak için çaba gösterirseniz o kadar kazanacaksınız.

Tutulma anında Mars, Achernar Sabit Yıldızı ile kavuşumda olacak. Bu yıldız, yangın ve sel baskınları gibi olayları sembolize ediyor. Hava şartlarıyla ilgili ani değişimlere özellikle önümüzdeki 2 hafta boyunca dikkat etmemiz gerekecek. Mars’ın Neptün ile etkileşimini düşünürsek bu etki yeraltı suları ve magma tabakası ile ilgili de tehdit içeriyor diyebiliriz. Doğal afetlere dikkat etmemiz gerekiyor.

Mars’ın Güneş ile sert bir karesi var!

Birçok açıdan riskler almaya zorlanacağız. Belki bir zorluktan başka bir zorluğa geçeceğiz. Burada hatırlamanızı istediğim: “Kaçtığınız yere, kaçtığınız şeyi de götürürsünüz” olacak. Vazgeçtikleriniz size kolaylık getirmek yerine sizi daha zor olana sürükleyebilir, dikkat! Bu yıldız ayrıca ani ve trajik sonlanmaları da işaret ediyor ki ülke haritamızın en tepe noktasının balık olduğunu düşünürsek ülke yöneticileri, hükümette söz sahibi olanlarla ilgili yolsuzluk, davalar, yeni yasa tasarıları, af için yeni düzenlemeler, ani ve trajik sonlanmalar söz konusu olabilir.

Tutulma Vedik (Doğu Astrolojisi) bilgileriyle;

Jyeştha Nakshatrasının 2. Padasında gerçekleşecek. Bu yerleşim daha çok mesleği hükümetle çalışanlar, dansçılar, el becerileri, kol gücü gerektiren işler ve medya, basın, yayın sektörleri, haberciler ve spikerleri daha fazla etkileyecek.

İnternet üzerindeki kazançlara yeni vergiler, ödeme koşulları ve planları eklenebilir. Yeni dönem influencerlar da bu tutulmadan etkilenecekler. Yeni kazanç kapılarını açacağı gibi bu yeni iş modellerinin getirileri konusunda devletle bağlantılar da güçlenecek. Jyeştha, Ay yerleşiminde varlık edinmek için daha fazla hırslanacağımızı gösterir. İş değişimlerini anlatır. Kendi kazançlarımızı ve refah anlayışımızı ön plana taşıyacak yeni düzenlemelere hazırlıklı olmamız gerekiyor.

2. Pada ise Satürn etkisi veriyor yani bencil, sabit fikirli ve nezaketten uzak, kaba insanlarla bezeli bir yoldan geçerek hedeflerimize ulaşabileceğimizi özetliyor. Hazırlanalım!