Soysert, "Siz hiç bu tarz bir dayatma ile karşılaştınız mı?" şeklindeki soruya ise, "Çok uzun süreli bir kariyerde genç arkadaşlarımın geçtiği yolculuktan daha farklı yolculuktu bizimkiler. Şimdi onlara hayat çok daha katı. Geçmişle şu an arasında estetik açıdan çok daha sert diretmeler var. Ben yaşamıyorum ama pek çok öğrencim ve genç arkadaşım var. O sıkıntıları yaşadıklarını biliyorum" diye cevap vermişti.