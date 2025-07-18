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        Haberler Objektife Takılanlar Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, tatilde - Magazin haberleri

        Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, tatilde

        Ünlü oyuncular Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:19
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        Denize köpeğiyle girdi
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, Ortakent’te objektiflere yansıdı.

        Soysert, köpeğiyle birlikte denize girdi.

        İlerleyen dakikalarda Ebru Cündübeyoğlu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Soysert ve Cündübeyoğlu, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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        #Ebru Cündübeyoğlu
        #Dolunay Soysert
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