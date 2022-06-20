Trump'tan Biden'a geçmiş olsun mesajı 0:00 / 0:00

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Cumartesi günü hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware'de bisikletten düşen ABD

Başkanı Joe Biden'a, eski başkan Donald Trump'tan geçmiş olsun mesajı geldi.

Tennessee'deki Amerikan Özgürlük Turu'nda konuşan Trump, Biden hakkında "Bildiğiniz gibi bugün bisikletinden düştü, iyileştiğini umuyorum" dedi.

Kalabalığın kahkahalarla karşılık vermesinin ardından Trump, "Hayır, ciddiyim. Umarım iyidir. Bisikletten düştü" ifadelerini kullandı.

"SERT BİR DÜŞÜŞTÜ"

Trump daha sonra şaka yaparak, "Bugün size şu sözü veriyorum: Asla bisiklete binmeyeceğim. Biden'ın iyi olduğunu umuyoruz çünkü bu sert bir düşüştü, korkutucuydu." dedi.

Biden'ın bisikletten düşüşünü konuştuktan sonra Trump, Biden'ın dış politikasını, özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve ABD'nin geçen yıl Afganistan'dan çekilmesine yönelik yaklaşımını hemen eleştirmeye başladı.

79 yaşındaki Biden, cumartesi sabahı Delaware Rehoboth Beach'teki evinin yakınında bisiklet sürerken düşmüş, çabucak ayağa kalkmış ve "iyi olduğunu" söylemişti.