Trump'tan Biden'a geçmiş olsun mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Donald Trump'tan ABD Başkan Joe Biden'a geçmiş olsun mesajı: "Sert bir düşüştü"

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü bisikletten düşen ABD Başkanı Biden'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Trump, "Umarım iyidir, sert bir düşüştü." ifadelerini kullandı

Donald Trump'tan ABD Başkan Joe Biden'a geçmiş olsun mesajı:
Trump'tan Biden'a geçmiş olsun mesajı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumartesi günü hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware'de bisikletten düşen ABD
Başkanı Joe Biden'a, eski başkan Donald Trump'tan geçmiş olsun mesajı geldi.

Tennessee'deki Amerikan Özgürlük Turu'nda konuşan Trump, Biden hakkında "Bildiğiniz gibi bugün bisikletinden düştü, iyileştiğini umuyorum" dedi.

Kalabalığın kahkahalarla karşılık vermesinin ardından Trump, "Hayır, ciddiyim. Umarım iyidir. Bisikletten düştü" ifadelerini kullandı.

"SERT BİR DÜŞÜŞTÜ"

Trump daha sonra şaka yaparak, "Bugün size şu sözü veriyorum: Asla bisiklete binmeyeceğim. Biden'ın iyi olduğunu umuyoruz çünkü bu sert bir düşüştü, korkutucuydu." dedi.

Biden'ın bisikletten düşüşünü konuştuktan sonra Trump, Biden'ın dış politikasını, özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve ABD'nin geçen yıl Afganistan'dan çekilmesine yönelik yaklaşımını hemen eleştirmeye başladı.

79 yaşındaki Biden, cumartesi sabahı Delaware Rehoboth Beach'teki evinin yakınında bisiklet sürerken düşmüş, çabucak ayağa kalkmış ve "iyi olduğunu" söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa'da sıcak hava dalgasının ortasında orman yangınlarıyla mücadele!
DÜNYA Avrupa'da sıcak hava dalgasının ortasında orman ...
ABD'nin başkenti Washington'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
DÜNYA Washington'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığına Gustavo Petro seçildi
DÜNYA Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Mısır'da savaş uçağı düştü
DÜNYA Mısır'da savaş uçağı düştü
Çin'den karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi
DÜNYA Çin'den anti-balistik füze denemesi
Son dakika haberi: Macron çoğunluğu sağlayamıyor
DÜNYA Macron çoğunluğu sağlayamıyor
Almanya’da orman yangını!
DÜNYA Almanya’da orman yangını!
Finlandiya: Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmeleri yarın devam edecek
DÜNYA Finlandiya, İsveç ve Türkiye görüşmeleri yarın ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak Balkanların 90'ların karanlık günlerine dönmesine izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik
DÜNYA Çavuşoğlu: Balkanlarda gerginliğin artığını görüyoruz
Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
DÜNYA Hindistan'da kanadı alev alan yolcu uçağı acil iniş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.