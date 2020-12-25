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Donan gölde mahsur kalan geyik için seferberlik

ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı

Donan gölde mahsur kalan geyik için seferberlik
DHA

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı, Cranmoor kasabasında donan gölde mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre donmuş gölün üzerinde yürümeye çalışan geyiğin, buz kırılmasının ardından mahsur kaldığı ifade edildi.

Geyiği fark eden John Moss adlı kişi, geyiği kurtarmak için seferber oldu.

Donmaktan kurtarılan geyik, göl boyunca buz üstünde itilerek kıyıya ulaştırıldı.

Geyiğin imdadına yetişen Moss’un arkadaşı ise o anları kayda aldı. Geyiğin doğaya salındığı ifade edildi.

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