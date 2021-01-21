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İskilip’te donan kalorifer kazanı can aldı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kızılcabayır köyünde Emine Gündüz, kat kaloriferini yakmak isterken donan kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı. Gündüz, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti

Donan kalorifer kazanı can aldı
İHA

Çorum'un İskilip ilçesindeki Kızılcabayır köyünde kalorifer kazanının patlaması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kızılcabayır köyünde yaşayan Emine Gündüz, kat kaloriferini yakmak istediği esnada donan kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlamanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Emine Gündüz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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