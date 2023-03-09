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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor

Trabzonspor'un ünlü futbolcusu Dorukhan Toköz, model - sosyal medya fenomeni Pelinay İgit ile aşk yaşamaya başladı. Toköz ile İgit, Habertürk tarafından Yeniköy'deki bir mekânda öpüşürken görüntülendi

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  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz, sosyal medya fenomeni Pelinay İgit aşk yaşıyor.

     

     
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile sosyal medya fenomeni Pelinay İgit, Yeniköy’de bulunan bir mekânda aşk dolu dakikalar yaşarken görüntülendi.
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Dorukhan Toköz, bundan önce Bahar Şahin ile yaşamıştı. Pelinay İgit ise oyuncu Ozan Dolunay ile aşk yaşamıştı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    İşin ilginç yanı Bahar Şahin ile Ozan Dolunay'ın bir dönem aynı dizide rol almaları ve aşk yaşadıklarının iddia edilmesi. Ne var ki taraflar, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıklamışlardı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit, birlikte geldikleri mekânda yemek yedi. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Yemekten sonra uzun süre boyunca mekânı terk etmeyerek sohbet eden Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit'in oldukça keyifli oldukları gözlerden kaçmadı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Dorukhan Toköz, sık sık yerinden kalkarak sevgilisi Pelinay İgit'i öptü. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Dorukhan Toköz ile Pelin İgit, kahvelerini içtikten sonra mekândan ayrıldı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan önce Eskişehirspor ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde futbolculuk yapmıştı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    24 Yaşındaki Pelinay İgit, 13 Şubat 1999 doğumlu. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Pelinay İgit, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünü yarıda bıraktı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Pelinay İgit, 20'li yaşlarının başlarında modellik ve fotomodellik yapmaya başladı. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Pelinay İgit, aynı zamanda sosyal medya fenomeni. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Pelinay İgit'in Instagram 204 bin takipçisi bulunuyor. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    Pelinay İgit, YouTube kanalına ise 88 bin 700 kişinin aboneliği bulunuyor. 
  • Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit aşk yaşıyor - Magazin haberleri

    26 yaşındaki Dorukhan İgit, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Arnavutluk ile oynanan maçın 65'inci  dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girerek ilk kez A milli takım forması ile sahaya çıktı.

     

     

     

     



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