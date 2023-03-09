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İlk depremin merkez üssü Pazarcıkta bir kuyumcu konteynerde hizmet veriyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu, işlerini konteynere taşıdı. Genellikle döviz alım satımı yapan Aziz Geçici, "Vali Bey ve Belediye Başkanımız yerimizi vererek bize yardımcı oldu. Yurt dışından gelen paranın bozulmasına yardımcı oluyoruz" dedi

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AA
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

    6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dükkanı hasar gören bir kuyumcu, işyerine çevirdiği konteynerde hizmet veriyor.

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Pazarcık ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

    AA'da yer alan habere göre ilçede bulunan kuyumcu dükkanları da depremde kullanılamaz hale gelince bir kuyumcu etrafını demir korkuluklarla çevirdiği ve güvenlik kamerası sistemi kurduğu konteyneri iş yeri olarak kullanmaya başladı.

    Genellikle döviz alım satımı yapan kuyumcu Aziz Geçici, AA muhabirine, depreme evlerinde uyudukları sırada yakalandıklarını söyledi.
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

    Almanya'dan gece saatlerinde dönüp evlerine ulaştıktan birkaç saat sonra deprem olduğunu belirten Geçici, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Apartmanın 8'inci katında oturuyoruz, tepemize taşlar ve sıva düştü. Eşimi yatağın yanına atarak üstünü örttüm, yorganla başımızı koruduk." dedi.

    Kızının bağırarak "Baba beni kurtar" dediği sırada binanın beşik gibi sallandığını anlatan Geçici, "Ayağa kalktığımızda duvardan duvara çarpıldık. Çocuklarım yatağın üzerinde birbirine sarılmış vaziyette bekliyordu. Çocukların üstündeki duvarın patladığını ve içerinin darmadağın olduğunu gördüm." diye konuştu.
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

    Çocuklarını alıp merdivenlerden aşağı koştuğunu dile getiren Geçici, "Can havliyle üzerimize ne bulduysak alarak evden çıktık. Apartmanın birinci katına indiğimde camların patladığını gördüm. Dışarı çıktığımızda binada oturan diğer kardeşlerim de indi. Heyecanla araca 12 kişi binmişiz, araç kalkamadı. Bu sırada önümüzdeki iki bina yıkıldı, çok büyük bir felaket yaşadık." ifadesini kullandı.
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

    "YURT DIŞINDAN GELEN PARANIN BOZULMASINA YARDIMCI OLUYORUZ"

    Depremde kuyumcu dükkanının da ağır hasar gördüğünü aktaran Geçici şöyle devam etti:

    "Komşu dükkanların duvarları yıkılınca işyerime hırsızlık amacıyla girmişler. İçeride ne buldularsa alıp gitmişler, her taraf darmadağındı. Dükkanımda tezgahta bulunan yaklaşık 7 kilogram altın çalınmış. Karakoldan arayarak haber verdiler. Kalan malzemelerimizi çıkarmaya çalıştık, bir kısmı duruyor. Kasacı geliyor, kalanlarını da o çıkaracak. İnsanlar zor durumda, yurt dışından gelenler döviz bozdurmak zorunda kalıyor. Vali Bey ve Belediye Başkanımız yerimizi vererek bize yardımcı oldu. Yurt dışından gelen paranın bozulmasına yardımcı oluyoruz."
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

    Geçici, işyerinin güvenliğini sağlamak için kamera ve alarm sistemi kurduklarını, tedbir amacıyla geceleri oğlu veya kendisinin bu konteynerde kaldığını sözlerine ekledi.
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler
  • Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir kuyumcu döviz işlemleri için konteyneri kuyumcuya çevirdi - Haberler

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