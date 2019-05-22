Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan dövme mısır çorbasının içinde mısır, yoğurt, nane gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, dövme mısır çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...
DÖVME MISIR ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1 Su Bardağı Dövuk Mısır
1 Çay Bardağı Dondurulmuş Mısır
Yeteri kadar su, tuz
2 Komposto Kasesi Yogurt
1,5 Tatlı Kaşığı Un
Üzeri için:
2 Yemek Kaşıgı Tereyağı
Yeteri Kadar Nane
Tarifi:
Bir gece önceden mısırı kaynar suda yarım saat pişirin. Aynı suyun içerisinde bekletin.
Ertesi gün 2 saate yakın iyice yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve unu çırpıp içine ilave edin.
Yağı kızdırıp üzerine gezdirin. Nane ile süsleyerek servise sunun.
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