Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan dövme mısır çorbasının içinde mısır, yoğurt, nane gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, dövme mısır çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

DÖVME MISIR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 Su Bardağı Dövuk Mısır

1 Çay Bardağı Dondurulmuş Mısır

Yeteri kadar su, tuz

2 Komposto Kasesi Yogurt

1,5 Tatlı Kaşığı Un

Üzeri için:

2 Yemek Kaşıgı Tereyağı

Yeteri Kadar Nane

Tarifi:

Bir gece önceden mısırı kaynar suda yarım saat pişirin. Aynı suyun içerisinde bekletin.

Ertesi gün 2 saate yakın iyice yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve unu çırpıp içine ilave edin.

Yağı kızdırıp üzerine gezdirin. Nane ile süsleyerek servise sunun.