Down sendromlu Barbie bebek üretildi

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Down sendromlu ilk Barbie bebek, kendisi de Down sendromlu olan İngiliz model Ellie Goldstein tarafından sergilendi.

Bebek hakkında konuşan Goldstein, "Down sendromlu bir Barbie olduğu için çok mutluyum" dedi.

Goldstein, "Bebeği görünce çok etkilendim; bu benim için çok şey ifade ediyordu... Çeşitlilik benim için önemli çünkü insanların benim gibi daha fazla insanı görmesi ve bu insanların saklanmaması gerekiyor" diye konuştu.

Barbie'nin sahibi olan Mattel, bebeğin 3 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan diş teli takan bir Barbie ve protez bacaklı erkek bebek Ken ile birlikte en son Fashionistas serisine katılacağını söyledi.

Barbie, bebeğin üretimi için ABD'deki bir kuruluş olan Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS) ve bir grup tıp uzmanıyla işbirliği yaptı.

Down sendromlu bir kişinin görünümünü daha iyi yansıtmak için Barbie'nin yüzünde ve vücudunda değişiklikler yapıldı. Daha yuvarlak bir yüz, daha kısa boy ve daha uzun bir gövde ve avuçta tek çizgi Down sendromluların sıklıkla sahip olduğu özellikler olarak biliniyor.

MATTEL

Bebeğin kıyafetleri ve aksesuarları da özel olarak tasarlandı.

Bebeğin pembe kolyesinde, Down sendromu ile ilişkili özelliklere neden olan genetik materyal olan 21. kromozomun üç kopyasını temsil eden üç oklu bir kolye bulunuyor.

Bebeğin elbisesinde kelebekler ve Down sendromu farkındalığının sembolleri olan sarı ve mavi renkler yer alıyor. Bebek aynı zamanda bu hastalığa sahip çocuklar tarafından bazen kullanılabilen pembe ayak bileği takıyor.

İngiltere Down Sendromu Derneği Başkanı Carol Boys, "Derneğimiz, Barbie'nin Down sendromlu bir bebeği ürün yelpazesine dahil etmesinden memnuniyet duymaktadır" dedi ve ekledi:

"Onu işitme cihazı takan, tekerlekli sandalye kullanan ve kapsayıcılığı uygulayan Barbie'lerle birlikte raflarda görmeyi dört gözle bekliyoruz."

ABD Down Sendromu Derneği Başkanı Kandi Pickard de "Bu, ilk kez kendilerine benzeyen bir Barbie bebekle oynayabilecek olan Down sendromlular için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.

Pickard, "Bu Barbie, temsilin gücünü asla hafife almamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu, kapsayıcılık adına atılmış büyük bir adım ve kutladığımız bir an" dedi.

MATTEL Yeni Barbie koleksiyonundaki diğer bebekler